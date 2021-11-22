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Київ та інші регіони України накриє мокрим снігом: де погіршиться погода

Автор: Юлія Бойко

Погода в Україні завтра, 23 листопада, зіпсується. У західних і північних регіонах України очікується мокрий сніг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр.

Згідно з опублікованим прогнозом, завтра вдень мокрий сніг очікується в Києві, Сумській та Чернігівській областях. На заході мокрий сніг випаде у Львівській, Рівненській, Волинській, Житомирській, Тернопільській та Хмельницькій областях.

У центральних областях та на сході очікується мокрий сніг з дощем.

Фото: прогноз погоди на 23 листопада (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з 22 по 26 листопада в Україні очікується похолодання, а в ряді областей країни можливий мокрий сніг.

Вже 23 листопада денна температура в більшості областей країни не перевищить +2.

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