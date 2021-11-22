Київ та інші регіони України накриє мокрим снігом: де погіршиться погода

Згідно з опублікованим прогнозом, завтра вдень мокрий сніг очікується в Києві, Сумській та Чернігівській областях. На заході мокрий сніг випаде у Львівській, Рівненській, Волинській, Житомирській, Тернопільській та Хмельницькій областях.

У центральних областях та на сході очікується мокрий сніг з дощем.

Фото: прогноз погоди на 23 листопада (meteo.gov.ua)