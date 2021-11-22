Київ та інші регіони України накриє мокрим снігом: де погіршиться погода

Погода в Україні завтра, 23 листопада, зіпсується. У західних і північних регіонах України очікується мокрий сніг.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр.
Згідно з опублікованим прогнозом, завтра вдень мокрий сніг очікується в Києві, Сумській та Чернігівській областях. На заході мокрий сніг випаде у Львівській, Рівненській, Волинській, Житомирській, Тернопільській та Хмельницькій областях.
У центральних областях та на сході очікується мокрий сніг з дощем.
Фото: прогноз погоди на 23 листопада (meteo.gov.ua)
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з 22 по 26 листопада в Україні очікується похолодання, а в ряді областей країни можливий мокрий сніг.
Вже 23 листопада денна температура в більшості областей країни не перевищить +2.