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Киев доказал, что может проводить мероприятия мирового уровня, - президент УЕФА

НовостиОбщество    27.05.2018 - 17:31
Фото: Александер Чеферин (Anže Malovrh, STA)
Фото: Александер Чеферин (Anže Malovrh, STA)

Президент УЕФА остался доволен организацией финала Лиги чемпионов

Президент УЕФА Александер Чеферин высоко оценил организацию финала Лиги чемпионов между "Реалом" и "Ливерпулем" (3:1) в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

В частности, по словам Чеферина, не смотря на все сложности организации мероприятия, не было допущено ни одной ошибки.

"Хотел бы поблагодарить Киев и мэра Виталия Кличко за отличную организацию финального матча Лиги чемпионов. Не стоит забывать, что это одно из главных спортивных событий мирового уровня. Соревнование подобного размаха сложно качественно организовать. Но ни вчера, ни в предыдущие дни не было допущено ни одной ошибки. Спасибо за все, особенно, за гостеприимство. Я убежден, что по крайней мере половина болельщиков захочет посетить Киев снова", - сообщил он.

"Финал Лиги чемпионов - крупное событие. Я уверен, что после проведения данного мероприятия Украина сможет организовать что угодно", - цитирует Чеферина пресс-служба.

Напомним, как сообщалось ранее, перед матчем президент Украины Петр Порошенко встретился с президентом УЕФА и пригласил Александра Чеферина посетить в качестве посла доброй воли один из городов украинского Донбасса. В свою очередь Чеферин поблагодарил за гостеприимство и сердечный прием иностранных гостей, в частности болельщиков, со стороны украинцев.

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Теги публикации: УЕФА, Лига Чемпинов  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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