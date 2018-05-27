Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Київ довів, що може проводити заходи світового рівня, - президент УЄФА

НовиниСуспільство    27.05.2018 - 17:31
Фото: Олександер Чеферін (Anže Malovrh, STA)
Фото: Олександер Чеферін (Anže Malovrh, STA)

Президент УЄФА залишився задоволений організацією фіналу Ліги чемпіонів

Президент УЄФА Александер Чеферін високо оцінив організацію фіналу Ліги чемпіонів між "Реалом" і "Ліверпулем" (3:1) в Києві. Про це повідомляє пресс-служба КМДА.

Зокрема, за словами Чеферина, не дивлячись на всі складнощі організації заходу, не було допущено жодної помилки.

"Хотів би подякувати Київ і мера Віталія Кличка за відмінну організацію фінального матчу Ліги чемпіонів. Не варто забувати, що це одне з головних спортивних подій світового рівня. Змагання подібного розмаху складно якісно організувати. Але ні вчора, ні в попередні дні не було допущено жодної помилки. Спасибі за все, особливо, за гостинність. Я переконаний, що принаймні половина вболівальників захоче відвідати Київ знову", - повідомив він.

"Фінал Ліги чемпіонів - велика подія. Я впевнений, що після проведення даного заходу Україна зможе організувати що завгодно", - цитує Чеферина прес-служба.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, перед матчем президент України Петро Порошенко зустрівся з президентом УЄФА і запросив Олександра Чеферина відвідати в якості посла доброї волі одне з міст українського Донбасу. У свою чергу Чеферін подякував за гостинність і сердечний прийом іноземних гостей, зокрема вболівальників, з боку українців.

На фінал Ліги чемпіонів 2018 до України приїхали майже 25 тис. іноземців Фінал Ліги чемпіонів 2018: подробиці
Теги публікації: УЕФА, Лига Чемпинов  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
"Це для мене те ж саме, як маму образити": MELOVIN зробив заяву про концерти в Росії
"Ми дуже раді таким новинам": в Харкові абітурієнтка почала народжувати під час здачі ЗНО
"Надто красива": Ані Лорак підкорила зовнішністю відомого режисера (фото)
Холостяк 8 сезон: хто переміг у шоу
On Top