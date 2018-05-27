Київ довів, що може проводити заходи світового рівня, - президент УЄФА

Президент УЄФА залишився задоволений організацією фіналу Ліги чемпіонів

Президент УЄФА Александер Чеферін високо оцінив організацію фіналу Ліги чемпіонів між "Реалом" і "Ліверпулем" (3:1) в Києві. Про це повідомляє пресс-служба КМДА.

Зокрема, за словами Чеферина, не дивлячись на всі складнощі організації заходу, не було допущено жодної помилки.

"Хотів би подякувати Київ і мера Віталія Кличка за відмінну організацію фінального матчу Ліги чемпіонів. Не варто забувати, що це одне з головних спортивних подій світового рівня. Змагання подібного розмаху складно якісно організувати. Але ні вчора, ні в попередні дні не було допущено жодної помилки. Спасибі за все, особливо, за гостинність. Я переконаний, що принаймні половина вболівальників захоче відвідати Київ знову", - повідомив він.

"Фінал Ліги чемпіонів - велика подія. Я впевнений, що після проведення даного заходу Україна зможе організувати що завгодно", - цитує Чеферина прес-служба.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, перед матчем президент України Петро Порошенко зустрівся з президентом УЄФА і запросив Олександра Чеферина відвідати в якості посла доброї волі одне з міст українського Донбасу. У свою чергу Чеферін подякував за гостинність і сердечний прийом іноземних гостей, зокрема вболівальників, з боку українців.