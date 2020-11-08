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Киев и четыре области останутся лидерами по COVID-19, - прогноз

Киев, Воскресенье 08 ноября 2020 18:58
Киев и четыре области останутся лидерами по COVID-19, - прогноз
Фото: в Украине растет заболеваемость COVID-19 (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В течение недели пять регионов Украины сохранят лидерство по заболеваемости COVID-1. Речь идет о Киеве, Донецкой, Житомирской, Ивано-Франковской и Харьковской областях.

Об этом говорится в прогнозе на сайте Национальной академии наук Украины.

Согласно прогнозу, в этих регионах ожидается следующая средняя суточная заболеваемость к концу следующей недели:

  • Донецкая область - 948
  • Житомирская область - 638
  • Ивано-Франковская область - 632
  • Харьковская область - 1000
  • Киев - 1 156

Киев и четыре области останутся лидерами по COVID-19, - прогноз

Фото: прогноз по заболеваемости COVID-19

Также ученые отмечают, что доля летальных случаев среди новых больных остается в диапазоне 1,5-2%, а средний возраст инфицированных вырос за счет увеличения доли больных старше 60 лет

Напомним, согласно этому же прогнозу, суточная заболеваемость COVID-19 в Украине к середине ноября приблизится к показателю 11 тысяч новых случаев.

На этой неделе премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что до конца ноября прогнозируют до 15 тысяч новых случаев в день, и стремительный рост сохранится до конца года.

"Мы до конца месяца можем получить 15 тысяч в день. Это уже не секрет, можно считать сегодняшние цифры… обычная математика без других мер показывает, что мы будем эти цифры иметь. До конца года эта цифра может вырасти и до 20 тысяч человек в день", - отметил Шмыгаль.

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