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Київ і чотири області залишаться лідерами щодо COVID-19, - прогноз

Київ, Неділя 08 листопада 2020 18:58
Київ і чотири області залишаться лідерами щодо COVID-19, - прогноз
Фото: в Україні зростає захворюваність на COVID-19 (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Протягом тижня п'ять регіонів України збережуть лідерство щодо захворюваності на COVID-1. Мова йде про Київ, Донецьку, Житомирську, Івано-Франківську та Харківську області.

Про це йдеться в прогнозі на сайті Національної академії наук України.

Згідно з прогнозом, в цих регіонах очікується наступна середня добова захворюваність до кінця наступного тижня:

  • Донецька область - 948
  • Житомирська область - 638
  • Івано-Франківська область - 632
  • Харківська область - 1000
  • Київ - 1 156

Київ і чотири області залишаться лідерами щодо COVID-19, - прогноз

Фото: прогноз щодо захворюваності на COVID-19

Також учені відзначають, що частка летальних випадків серед нових хворих залишається в діапазоні 1,5-2%, а середній вік інфікованих зріс за рахунок збільшення частки хворих старше 60 років

Нагадаємо, згідно з цим прогнозом, добова захворюваність на COVID-19 в Україні до середини листопада наблизиться до показника 11 тисяч нових випадків.

Цього тижня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що до кінця листопада прогнозують до 15 тисяч нових випадків у день, і стрімке зростання збережеться до кінця року.

"Ми до кінця місяця можемо отримати 15 тисяч в день. Це вже не секрет, можна рахувати сьогоднішні цифри... звичайна математика без інших заходів показує, що ми будемо ці цифри мати. До кінця року ця цифра може зрости і до 20 тисяч осіб на день", - зазначив Шмигаль.

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