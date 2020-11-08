Київ і чотири області залишаться лідерами щодо COVID-19, - прогноз

Фото: в Україні зростає захворюваність на COVID-19 (РБК-Україна)

Протягом тижня п'ять регіонів України збережуть лідерство щодо захворюваності на COVID-1. Мова йде про Київ, Донецьку, Житомирську, Івано-Франківську та Харківську області.

Про це йдеться в прогнозі на сайті Національної академії наук України.

Згідно з прогнозом, в цих регіонах очікується наступна середня добова захворюваність до кінця наступного тижня:

Донецька область - 948

Житомирська область - 638

Івано-Франківська область - 632

Харківська область - 1000

Київ - 1 156

Фото: прогноз щодо захворюваності на COVID-19

Також учені відзначають, що частка летальних випадків серед нових хворих залишається в діапазоні 1,5-2%, а середній вік інфікованих зріс за рахунок збільшення частки хворих старше 60 років

Нагадаємо, згідно з цим прогнозом, добова захворюваність на COVID-19 в Україні до середини листопада наблизиться до показника 11 тисяч нових випадків.

Цього тижня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що до кінця листопада прогнозують до 15 тисяч нових випадків у день, і стрімке зростання збережеться до кінця року.

"Ми до кінця місяця можемо отримати 15 тисяч в день. Це вже не секрет, можна рахувати сьогоднішні цифри... звичайна математика без інших заходів показує, що ми будемо ці цифри мати. До кінця року ця цифра може зрости і до 20 тисяч осіб на день", - зазначив Шмигаль.