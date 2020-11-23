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Киев не будет проводить массовое тестирование на COVID-19

Автор: РБК-Украина

Киев не будет проводить массовое тестирование людей на COVID-19 по примеру Словакии. На сегодня показатель тестирования в столице и так самый высокий по всей Украине.

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Это следует из заявления городского головы Киева Виталия Кличок на брифинге.

"Давайте начнем с того, что ни одна большая страна не делает массового тестирования своих граждан. Это слишком сложно и технически и логистически. Лаборатории не успеют за короткое время обработать очень большое количество тестов. Бесплатные тесты в государственных медицинских учреждениях делают пациентам с подозрением на COVID-19 только по рекомендации врача", - отметил Кличко.

Он также добавил, что на сегодня количество тестирований в Киеве наивысшее по Украине - более 350 тестов на 100 тысяч населения.

Напомним, ранее министр Кабинета министров Олег Немчинов в интервью РБК-Украина заявил, что в стране не могут провести всеобщее тестирование, поскольку Украина - большая страна с огромным населением.

До этого в правительстве утверждали, что для такого тестирования нужно около 120 млрд гривен.

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