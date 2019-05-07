Киев в ближайшие часы накроют грозы и сильный ветер

Грозы и сильный ветер в Киеве продолжатся до конца дня
В ближайшие часы погода в Киеве существенно испортится, столицу накроют грозы и сильный ветер. Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации.
Сообщается, что в ближайшие три часа и до конца дня 7 мая в Киеве ожидается гроза, местами шквалы 15-20 м/с (II уровень опасности, желтый).
В КГГА призывают жителей города быть осторожными и соблюдать основные рекомендации при сильном ветре:
Напомним, ранее сообщалось, что 7 мая ухудшится погода на западе Украины, в частности, прогнозируются сильные дожди. Кроме того, ночью 8-9 мая в западных областях прогнозируются заморозки на поверхности почвы.