Киев в ближайшие часы накроют грозы и сильный ветер

Фото: дождь в Киеве (РБК-Украина)

Грозы и сильный ветер в Киеве продолжатся до конца дня

В ближайшие часы погода в Киеве существенно испортится, столицу накроют грозы и сильный ветер. Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации.

Сообщается, что в ближайшие три часа и до конца дня 7 мая в Киеве ожидается гроза, местами шквалы 15-20 м/с (II уровень опасности, желтый).

В КГГА призывают жителей города быть осторожными и соблюдать основные рекомендации при сильном ветре:

все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

если вы оказались на улице, держитесь подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Напомним, ранее сообщалось, что 7 мая ухудшится погода на западе Украины, в частности, прогнозируются сильные дожди. Кроме того, ночью 8-9 мая в западных областях прогнозируются заморозки на поверхности почвы.