Київ найближчими годинами накриють грози і сильний вітер

Грози і сильний вітер у Києві триватимуть до кінця дня
Найближчими годинами погода в Києві істотно зіпсується, столицю накриють грози і сильний вітер. Про це йдеться в повідомленні Київської міської державної адміністрації.
Повідомляється, що в найближчі три години і до кінця дня 7 травня у Києві очікується гроза, місцями шквали 15-20 м/с (II рівень небезпеки, жовтий).
У КМДА закликають мешканців міста бути обережними та дотримуватися основних рекомендацій при сильному вітрі:
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 7 травня погіршиться погода на заході України, зокрема, прогнозуються сильні дощі. Крім того, вночі 8-9 травня в західних областях прогнозуються заморозки на поверхні грунту.