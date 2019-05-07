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Київ найближчими годинами накриють грози і сильний вітер

Новини » Суспільство    07.05.2019 - 11:59
Київ найближчими годинами накриють грози і сильний вітер
Фото: дощ у Києві (РБК-Україна)

Грози і сильний вітер у Києві триватимуть до кінця дня

Найближчими годинами погода в Києві істотно зіпсується, столицю накриють грози і сильний вітер. Про це йдеться в повідомленні Київської міської державної адміністрації.

Повідомляється, що в найближчі три години і до кінця дня 7 травня у Києві очікується гроза, місцями шквали 15-20 м/с (II рівень небезпеки, жовтий).

У КМДА закликають мешканців міста бути обережними та дотримуватися основних рекомендацій при сильному вітрі:

  • всі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
  • якщо ви опинилися на вулиці, тримайтеся подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
  • у разі сильного вітру сховатися в найближчій будівлі або природному укритті;
  • уникати знаходження поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч з ними автотранспорт.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 7 травня погіршиться погода на заході України, зокрема, прогнозуються сильні дощі. Крім того, вночі 8-9 травня в західних областях прогнозуються заморозки на поверхні грунту.

 

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