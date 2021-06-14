ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Киев в ближайшие часы накроют грозы, которые продлятся до конца дня

Новина українською →
Киев, Понедельник 14 июня 2021 16:33
Киев в ближайшие часы накроют грозы, которые продлятся до конца дня Фото: Киев в ближайшие часы накроют грозы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Киев в ближайшие два часа накроют грозы. Непогода в столице продлится до конца суток, 14 июня.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"В ближайшие два часа и до конца суток 14 июня в Киеве ожидается гроза", - говорится в сообщении.

Синоптики объявили первый уровень опасности, желтый.

При этом в КГГА напомнили, что во время грозы следует закрыть окна и не подходить к ним, а также не браться за металлические входные двери.

Согласно классификатору Укргидрометцентра, желтый уровень опасности объявляется при потенциально опасных для инфрастуктуры, населения и окружающей среды погодных условиях. Рекомендуется соблюдать повышенную бдительность, быть осторожными и следить за сообщениями о возможном ухудшении погоды.

Напомним, погода в Украине серьезно испортится в понедельник, 14 июня. Синоптики прогнозируют похолодание на западе, грозы по всей стране, местами - с сильными дождями.

Кроме того, на этой неделе погоду в Украине будет определять циклон над Черным морем. В западных и северных областях уменьшится количество осадков, а на остальной территории Украины продолжаются кратковременные дожди.

Добавим, что сегодня в Одессе объявлено штормовое предупреждение, в связи с этим была ограничена работа портов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Гидрометцентр гроза
NEWS
В России взорвалась АЗС. Пострадали 16 человек, огонь не могут потушить
В России взорвалась АЗС. Пострадали 16 человек, огонь не могут потушить
DAILY
Город со шрамами. Как Мариуполь провел седьмую годовщину освобождения от боевиков
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Город со шрамами. Как Мариуполь провел седьмую годовщину освобождения от боевиков