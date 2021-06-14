Киев в ближайшие часы накроют грозы, которые продлятся до конца дня

Киев в ближайшие два часа накроют грозы. Непогода в столице продлится до конца суток, 14 июня.

"В ближайшие два часа и до конца суток 14 июня в Киеве ожидается гроза", - говорится в сообщении.

Синоптики объявили первый уровень опасности, желтый.

При этом в КГГА напомнили, что во время грозы следует закрыть окна и не подходить к ним, а также не браться за металлические входные двери.

Согласно классификатору Укргидрометцентра, желтый уровень опасности объявляется при потенциально опасных для инфрастуктуры, населения и окружающей среды погодных условиях. Рекомендуется соблюдать повышенную бдительность, быть осторожными и следить за сообщениями о возможном ухудшении погоды.