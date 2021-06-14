Київ у найближчі години накриють грози, які триватимуть до кінця дня

Київ у найближчі дві години накриють грози. Негода в столиці триватиме до кінця доби, 14 червня.

"У найближчі дві години і до кінця доби 14 червня в Києві очікується гроза", - йдеться в повідомленні.

Синоптики оголосили перший рівень небезпеки, жовтий.

При цьому в КМДА нагадали, що під час грози слід закрити вікна і не підходити до них, а також не братися за металеві вхідні двері.

Згідно з класифікатором Укргідрометцентру, жовтий рівень небезпеки оголошується при потенційно небезпечних для інфрастуктури, населення та навколишнього середовища погодних умовах. Рекомендується дотримуватися підвищеної пильності, бути обережними і стежити за повідомленнями про можливе погіршення погоди.