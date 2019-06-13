ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Киев в ближайшие часы накроет гроза

Новости » Общество    13.06.2019 - 16:17
Киев в ближайшие часы накроет гроза
Иллюстративное фото (pixabay.com)

В Киеве и области в ближайшие часы и до конца суток ожидаются грозы

Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Киеве, в частности, в ближайшее время ожидаются грозы. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

По данным Укргидрометцентра, в Киеве и Киевской области в ближайшие часы и до конца суток 13 июня ожидаются грозы (Первый уровень опасности, желтый).

Напомним, РБК-Украина писало, что погода в Украине завтра, 14 июня, будет без осадков, лишь на западе ожидаются кратковременные дожди, температура +33.

Так, 14 июня в Украине без осадков, лишь на крайнем западе страны днем ​​местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный (в южной и восточной части - северо-восточный), 5-10 м / с.

Кроме того, что в Киеве с 13 по 15 июня ожидается высокая (4 уровня) пожарная опасность. Также синоптики прогнозируют с 16 по 17 июня чрезвычайную (5 класса) пожарную опасность.

Также 11 июня в столице был зафиксирован температурный рекорд - самая теплая ночь с 1881 года. Столбик термометра не опустился ниже +20,2 градусов по Цельсию.

В киевском метрополитене дали рекомендации из-за жары В Киеве образовались многочисленные пробки
Новости Украины КиевКиевГСЧС
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь