Киев в ближайшие часы накроет гроза

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В Киеве и области в ближайшие часы и до конца суток ожидаются грозы

Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Киеве, в частности, в ближайшее время ожидаются грозы. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

По данным Укргидрометцентра, в Киеве и Киевской области в ближайшие часы и до конца суток 13 июня ожидаются грозы (Первый уровень опасности, желтый).

Напомним, РБК-Украина писало, что погода в Украине завтра, 14 июня, будет без осадков, лишь на западе ожидаются кратковременные дожди, температура +33.

Так, 14 июня в Украине без осадков, лишь на крайнем западе страны днем ​​местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный (в южной и восточной части - северо-восточный), 5-10 м / с.

Кроме того, что в Киеве с 13 по 15 июня ожидается высокая (4 уровня) пожарная опасность. Также синоптики прогнозируют с 16 по 17 июня чрезвычайную (5 класса) пожарную опасность.

Также 11 июня в столице был зафиксирован температурный рекорд - самая теплая ночь с 1881 года. Столбик термометра не опустился ниже +20,2 градусов по Цельсию.