"Київ-Баскет" розгромно програв німецькому "Крайльсхайму" в Кубку Європи ФІБА
В матчі п’ятого туру другого групового етапу Кубку Європи ФІБА німецький "Крайльсхайм" приймав український клуб "Київ-Баскет". Господарі паркету перемогли з рахунком 82:62.
Про це повідомляє РБК-Україна.
Крайльсхайм (Німеччина) – Київ-Баскет (Україна) – 82:62 (28:8, 11:15, 16:14, 27:25)
Німецький клуб почав матч з ривку 10:0, а до кінця чверті збільшив свою переваго до +20. В другій десятихвилинці київський клуб трохи відіграв відставання, але на велику перерву команди пішли за переваги німецького клубу в 16 очок.
В третій чверті "Крайльсхайм" збільшив свою перевагу ще на два пункти. В останній десятихвилинці німецький клуб повернув перевагу в 20 очок та впевнено переміг.
Наступний свій матч в Кубку Європи ФІБА "Київ-Баскет" проведе на виїзді проти італійського клуб "Реджо-Емілія". Матч відбудеться 15 лютого о 21:30.
Нагадаємо, що "Прометей" переміг іспанську "Унікаху" в Лізі чемпіонів.