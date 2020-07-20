Киев и 8 областей не готовы к ослаблению карантина, - Минздрав

Переход областей к следующему этапу карантина возможен при условии соответствия эпидситуации определенным критериям
По состоянию на 20 июля в Украине к ослаблению карантина не готов Киев и еще 8 областей. В обновленный список была включена столица.
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.
Таким образом к ослаблению карантина не готовы:
Фото: эпидемическая ситуация в областях Украины (moz.gov.uа)
Для смягчения карантина регионы должны отвечать четырем критериям:
Напомним, в Украине выявили 651 новый случай коронавируса, что на 80 случаев меньше чем вчера.
Кроме того, в Бердянске произошла вспышка коронавируса на подстанции скорой медицинской помощи.