Київ та 8 областей не готові до послаблення карантину, - МОЗ

Перехід областей до наступного етапу карантину можливий за умови відповідності епідемситуаці визначеним критеріям
Станом на 20 липня в Україні до послаблення карантину не готовий Київ та ще 8 областей. До оновленого списку була включена столиця.
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я (МОЗ).
Таким чином до ослаблення карантину не готові:
Фото: епідемічна ситуація в областях України (moz.gov.ua)
Для пом'якшення карантину регіони повинні відповідати чотирьом критеріям:
Нагадаємо, в Україні виявили 651 новий випадок коронавірусу, що на 80 випадків менше від вчора.
Крім того, в Бердянську стався спалах коронавірусу на підстанції швидкої медичної допомоги.