Киев и 21 область не готовы ослабить карантин

Фото: люди в масках (РБК-Украина)

По состоянию на 19 сентября показатель заболеваемости коронавирусной болезнью превышен в 21 области Украины, а также в Киеве. Эти регионы не могут ослабить карантинные ограничения.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

В областях и столице превышен показатель заболеваемости на 100 тысяч населения за последние 14 дней, который не должен превышать 40 человек. В частности, в Тернопольской области этот показатель составляет 381.

Так, не соответствуют показателям Киев, Винницкая, Волынская, Донецкая, Житомирская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская, Хмельницкая, Черновицкая, Черниговская области.

В Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Херсонской областях показатель заболеваемости пока не превышен.

Ранее Минздрав обновил список стран, в которых самая сложная эпидемиологическая ситуация. По состоянию на сегодня, в этом списке 47 стран.

Кроме того, в Минздраве рассказали, как досрочно прервать самоизоляцию.