В Украине к ослаблению карантина не готовы 20 регионов

Фото: люди в масках (РБК-Украина)

В Украине Киев и еще 19 областей продолжают оставаться не готовыми к ослаблению карантинных ограничений. В этих регионах завышены показатели заболеваемости коронавирусом.

Соответствующие данные по состоянию на 14 сентября обнародовало Министерство здравоохранения.

Кроме столицы не могут ослабить карантин в следующих регионах: Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях.

В Киеве показатель заболеваемости на 100 тысяч человек составляет 136,9.

Готовы к ослаблению Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Полтавская и Херсонская области.

Отметим, ослабить карантин могут те регионы, которые соответствуют трем критериям:

количество тестов должно быть не менее 24 на 100 тысяч в течение 7 дней;

показатель заболеваемости за 14 дней не должен превышать базовый уровень заболеваемости - 40 случаев на 100 тысяч за 14 дней;

уровень загруженности коек на протяжении 5 дней подряд не должен превышать 50%.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине подтвердили почти 2,5 тысячи новых случаев коронавируса.

Также РБК-Украина писало, что ученые прогнозируют 3 тысячи случаев коронавируса в среднем за сутки в Украине к 18 сентября.