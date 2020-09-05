Киев и 17 областей не готовы к ослаблению карантина

Город Киев и 17 областей Украины не соответствуют минимальным требованиям для смягчения карантина, введенного из-за пандемии. Минимальным требованиям Минздрава соответствуют Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Полтавская и Херсонская области.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Показатели заболеваемости и заполненности коек в больницах для пациентов с COVID-19 превышены в Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Николаевской, Одесской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской и Черновицкой областях.

Фото: эпидемическая ситуация в областях Украины (moz.gov.ua)

В частности, регион должен соответствовать следующим критериям:

количество тестов должно быть не менее 24 на 100 тысяч в течение 7 дней;

показатель заболеваемости за 14 дней не должен превышать базовый уровень заболеваемости - 40 случаев на 100 тысяч за 14 дней;

если уровень загруженности коек 5 дней подряд по всему региону 50% и более, то на территории всего региона устанавливается "оранжевый" уровень, если больше 75% - "красный"

Напомним, в Украине за минувшие сутки подтвердили 2836 случаев COVID-19.

Кроме того, ранее премьер Денис Шмыгаль заявил, что осенью существует риск наложения гриппа на эпидемию COVID-19.

Добавим, что согласно новому зонированию, Ивано-Франковск, Черновцы и Тернополь попали в "красную зону" карантина.