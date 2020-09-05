Киев и 17 областей не готовы к ослаблению карантина

Город Киев и 17 областей Украины не соответствуют минимальным требованиям для смягчения карантина, введенного из-за пандемии. Минимальным требованиям Минздрава соответствуют Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Полтавская и Херсонская области.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Показатели заболеваемости и заполненности коек в больницах для пациентов с COVID-19 превышены в Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Николаевской, Одесской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской и Черновицкой областях.
Фото: эпидемическая ситуация в областях Украины (moz.gov.ua)
В частности, регион должен соответствовать следующим критериям:
Напомним, в Украине за минувшие сутки подтвердили 2836 случаев COVID-19.
Кроме того, ранее премьер Денис Шмыгаль заявил, что осенью существует риск наложения гриппа на эпидемию COVID-19.
Добавим, что согласно новому зонированию, Ивано-Франковск, Черновцы и Тернополь попали в "красную зону" карантина.