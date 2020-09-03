Київ та 16 областей не готові до послаблення карантину

Фото: люди в масках (РБК-Україна)

Станом на 3 вересня до послаблення карантину не готовий Київ та ще 16 областей. З оновленого списку вибула Полтавська область.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Найвища захворюваність на 100 тисяч осіб за два тижні - в Чернівецькій (258,6), Тернопільській (243,4) та Івано-Франківській (175,4) областях.

Таким чином, не готові пом’якшувати обмеження:

Київ;

Вінницька область;

Волинська область;

Житомирська область;

Закарпатська область;

Івано-Франківська область;

Київська область;

Львівська область;

Миколаївська;

Одеська область;

Рівненська область;

Сумська область;

Тернопільська область;

Харківська область;

Хмельницька область;

Чернівецька область;

Чернігівська область.

Фото: епідемічна ситуація в областях України (moz.gov.ua)

Зокрема, регіон має відповідати таким критеріям:

кількість тестувань має бути не менше 24 на 100 тисяч протягом 7 днів;

показник захворюваності за 14 днів не повинен перевищувати базовий рівень захворюваності - 40 випадків на 100 тисяч за 14 днів;

якщо рівень завантаженості ліжок 5 днів поспіль по всьому регіону 50% і більше, то на території всього регіону встановлюється "помаранчевий" рівень, якщо більше 75% - "червоний"

Нагадаємо, станом на 3 вересня в Україні виявили 2430 нових випадків коронавірусу.

Також РБК-Україна повідомляло, що адаптивний карантин в Україні можуть продовжити та після 31 жовтня.