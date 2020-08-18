Киев и 13 областей не готовы ослабить карантин

При этом все регионы соответствуют критерию охвата тестирования
По состоянию на 18 августа ослабить карантин в Украине не готовы Киев и 13 областей. В столице несколько показателей превышают установленную норму.
Об этом свидетельствуют данные на сайте Министерства здравоохранения.
В частности, одному или нескольким критериям ослабления карантине не соответствуют:
При этом в Киеве превышен показатель новых случаев коронавируса на 100 тысяч за 14 дней - 69,7 при норме менее 40, а также растет загруженность больничных коек в больницах первой очереди.
Показатель новых случаев коронавируса превышен во всех вышеуказанных регионах, кроме Винницкой, которая не соответствует критерию заполненности коек. В то же время во Львовской области этот критерий превышен все последние пять дней.
Отметим, все регионы соответствуют критерию охвата тестирования.
Фото: ситуация в регионах (moz.gov.ua)
Напомним, по состоянию на сегодня, с сначала эпидемии COVID-19 в Украине зафиксировано более 94 тысяч случаев при 2 116 смертях.
Ранее Харьков, Ужгород и Одесса ужесточили карантин после того, как выпали из так называемой "зеленой зоны".