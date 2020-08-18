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Киев и 13 областей не готовы ослабить карантин

Киев, Вторник 18 августа 2020 12:04
Киев и 13 областей не готовы ослабить карантин
Фото: карантин не может ослабить половина Украины (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

При этом все регионы соответствуют критерию охвата тестирования

По состоянию на 18 августа ослабить карантин в Украине не готовы Киев и 13 областей. В столице несколько показателей превышают установленную норму.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Министерства здравоохранения.

В частности, одному или нескольким критериям ослабления карантине не соответствуют:

  • Киев
  • Винницкая область
  • Волынская область
  • Житомирская область
  • Закарпатская область
  • Ивано-Франковская область
  • Киевская область
  • Львовская область
  • Одесская область
  • Ровенская область
  • Тернопольская область
  • Харьковская область
  • Хмельницкая область
  • Черновицкая область

При этом в Киеве превышен показатель новых случаев коронавируса на 100 тысяч за 14 дней - 69,7 при норме менее 40, а также растет загруженность больничных коек в больницах первой очереди.

Показатель новых случаев коронавируса превышен во всех вышеуказанных регионах, кроме Винницкой, которая не соответствует критерию заполненности коек. В то же время во Львовской области этот критерий превышен все последние пять дней.

Отметим, все регионы соответствуют критерию охвата тестирования.

Киев и 13 областей не готовы ослабить карантин

Фото: ситуация в регионах (moz.gov.ua)

Напомним, по состоянию на сегодня, с сначала эпидемии COVID-19 в Украине зафиксировано более 94 тысяч случаев при 2 116 смертях.

Ранее Харьков, Ужгород и Одесса ужесточили карантин после того, как выпали из так называемой "зеленой зоны".

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