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Київ і 13 областей не готові послабити карантин

Київ, Вівторок 18 серпня 2020 12:04
Київ і 13 областей не готові послабити карантин
Фото: карантин не може послабити половина України (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

При цьому всі регіони відповідають критерію охоплення тестування

Станом на 18 серпня послабити карантин в Україні не готові Київ і 13 областей. У столиці кілька показників перевищують встановлену норму.

Про це свідчать дані на сайті Міністерства охорони здоров'я.

Зокрема, одному або декільком критеріям ослаблення карантині не відповідають:

  • Київ
  • Вінницька область
  • Волинська область
  • Житомирська область
  • Закарпатська область
  • Івано-Франківська область
  • Київська область
  • Львівська область
  • Одеська область
  • Рівненська область
  • Тернопільська область
  • Харківська область
  • Хмельницька область
  • Чернівецька область

При цьому в Києві перевищено показник нових випадків коронавірусу на 100 тисяч за 14 днів - 69,7 при нормі менше 40, а також зростає завантаженість лікарняних ліжок в лікарнях першої черги

Показник нових випадків коронавірусу перевищено в усіх вищезазначених регіонах, крім Вінницької, яка не відповідає критерію заповнювання ліжок. У той же час у Львівській області цей критерій перевищено всі останні п'ять днів.

Зазначимо, всі регіони відповідають критерію охоплення тестування.

Київ і 13 областей не готові послабити карантинКиїв і 13 областей не готові послабити карантин

Фото: ситуація в регіонах (moz.gov.ua)

Нагадаємо, станом на сьогодні, з спочатку епідемії COVID-19 в Україні зафіксовано більше 94 тисяч випадків при 2 116 смертях.

Раніше Харків, Ужгород та Одеса посилили карантин після того, як випали з так званої "зеленої зони".

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