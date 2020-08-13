Киев и 11 областей не готовы к ослаблению карантина

По состоянию на 13 августа в Украине к ослаблению карантина не готов Киев и еще 11 регионов. В обновленный список были включены Тернопольская и Черкасская области.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

По данным Минздрава, не готовы смягчать ограничения:

Киев

Волынская область;

Житомирская область;

Ивано-Франковская область;

Львовская;

Одесская область;

Ровенская область;

Сумская область;

Тернопольская область;

Харьковская область;

Черкасская область;

Черновицкая область.

Фото: эпидемическая ситуация в областях Украины (moz.gov.uа)

Для смягчения карантина регионы должны отвечать четырем критериям:

загруженность мест в больницах не более 50%;

проведение более 24 тестов на COVID-19 на 100 тысяч населения;

процент выявления коронавирус должен составлять не менее 11%;

динамика заболеваемости должна быть меньше чем 10%.

Напомним, в Украине обнаружили резкое увеличение количества случаев коронавируса, за вчера заразились еще 1 592 человека.

Кроме того, сегодня Украину поделят на новые зоны карантина, решение примет Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.