Киев и 10 областей не готовы к ослаблению карантина

Закарпатская область не готова к ослаблению сразу по двум показателям
В Украине к переходу к ослаблению карантина не готовы Киев и еще 10 областей. В данных регионах превышен показатель инцидентности заболеваемостью коронавирусом, а Закарпатская область не проходит сразу по двум пунктам.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Согласно данным Минздрава, превышена норма по количеству больных коронавирусом в таких регионах:
В Закарпатской области также превышен показатель загруженности больничных кроватей - 52,71%.
Напомним, Минздрав будет инициировать усиление контроля карантина после ряда антирекордов по коронавирусу в Украине: речь идет о транспорте, некоторых супермаркетах.
Как писало РБК-Украина, в Украине за сутки зафиксировали еще 921 новый случай коронавируса.
Вчера в Министерстве здравоохранения сообщили о 829 новых случаях COVID-19.
Автор: Юлия Струк