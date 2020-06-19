Київ і 10 областей не готові до ослаблення карантину

Закарпатська область не готова до послаблення відразу за двома показниками
В Україні до переходу до ослаблення карантину не готові Київ і ще 10 областей. У даних регіонах перевищено показник інцидентності захворюваністю коронавірусом, а Закарпатська область не проходить відразу за двома пунктами.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я.
Згідно з даними МОЗ, перевищена норма за кількістю хворих коронавірусом у таких регіонах:
У Закарпатській області також перевищено показник завантаженості лікарняних ліжок - 52,71%.
Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я ініціюватиме посилення контролю карантину після ряду антирекордів по коронавірусу в Україні: мова йде про транспорт, деякі супермаркети.
Як писало РБК-Україна, в Україні за добу зафіксували ще 921 новий випадок коронавірусу.
Вчора в Міністерстві охорони здоров'я повідомили про 829 нових випадків COVID-19.
Автор: Юлия Струк