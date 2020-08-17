Киев и 10 областей не готовы к ослаблению карантина

В Украине к ослаблению карантина остаются не готовыми Киев и еще 10 областей. Во всех этих регионах превышен показатель новых заболеваний за 14 дней.

Об этом свидетельствуют данные обнародованные Министерством здравоохранения.

Кроме Киева, к ослаблению карантина не готовы Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская и Черновицкая области.

При этом в трех регионах - Киев, Львовская и Черновицкая области, за последние пять дней превышен показатель загруженности больничных коек первой волны.

Напомним, на прошлой неделе Кабинет министров изменил критерии, по которым регионы квалифицируются по зонам карантина - вместо четырех показателей, оставили три: заполненность коек, тестирование, уровень заболеваний на 100 тысяч населения за 14 дней.

В частности, регион должен соответствовать таким критериям:

количество тестирований должно быть не менее 24 на 100 тысяч в течение 7 дней;

показатель заболеваемости за 14 дней не должен превышать базовый уровень заболеваемости - 40 случаев на 100 тысяч за 14 дней;

если уровень загруженности коек 5 дней подряд по всему региону 50% и более, то на территории всего региона устанавливается "оранжевый" уровень, если больше 75% - "красный".

Также сообщалось, что решение об ослаблении уровня опасности в зонах карантина смогут пересматривать не раньше, чем через 14 дней.