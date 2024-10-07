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Не києм, то палицею. Скандальний екс-чемпіон UFC одним махом заробив солідні гроші

Фото: Конор Макгрегор давно не з'являвся в октагоні (x.com/TheNotoriousMMA)
Автор: Антон Федорців

Колишній чемпіон Ultimate Fighting Championship (UFC) у двох вагових категоріях Конор Макгрегор зробив вдалу букмекерську ставку на головну подію вечора в американському Солт-Лейк-Сіті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Sun.

36-річний ірландець залишається залученим до головних подій бійцівського чемпіонату. Він заклався на перемогу бразильця Алекса Перейру в поєдинку проти американця Халіла Раунтрі.

Макгрегор так сильно повірив у потенційний успіх латиноамериканця, що поставив на перемогу 1 млн доларів. Перейра сподівання ірландця виправдав, здолавши суперника в 4-му раунді. Чистий виграш ірландського бійця склав 200 тисяч "зелених".

Сам Макгрегор оминає октагон понад три роки. Він досі не оговтався від двох поразок поспіль від американця Дастіна Пор'є. Влітку скандальний ірландець повинен був з'явитися в октагоні проти іншого представника США – Майкла Чендлера. Бій зірвався через травму Макгрегора.

Хто такий Конор Макгрегор

Уродженець передмістя Дубліна, спортивними пристрастями підлітка були футбол і бойові мистецтва. Володар чорного пояса з бразильського джиу-джитсу, колишній чемпіон UFC у напівлегкій та легкій вазі, пробувався у профі-боксі.

Професіональну кар'єру в змішаних єдиноборствах розпочав у 2008 році. З тих пір провів 28 поєдинків в октагоні, в яких здобув 22 перемоги. У 2017-му вийшов на виставковий бій проти Флойда Мейвезера за правилами боксу. Заробив орієнтовно 130 млн доларів, хоча програв технічним нокаутом у 10-му раунді.

У 2018 році запустив виробництво віскі під назвою Proper Twelve. У березні цьогоріч вийшов фільм "Придорожній заклад" із бюджетом на 85 млн доларів, де зіграв головну роль поруч із Джейком Джілленголом. Нещодавно заявив про наміри стати президентом Ірландії.

До слова, раніше американка Майєр перемогла Раян із Британії за титул WBO.

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ММАUFCКонор Макгрегор