В Киеве запланированы две акции ко Дню Достоинства и Свободы

В Киеве ко Дню Достоинства и Свободы запланированы две акции на Майдане Независимости. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

Отмечается, что в органы местного самоуправления поступило две заявки о проведении мирных акций на Майдане Независимости. Одна состоится 21 ноября. 22 ноября анонсирована акция на Майдане Независимости с последующим шествием к Офису президента.

Кроме того, акции запланированы в других городах Украины. По словам председателя Нацполиции Игоря Клименко, полиция постоянно проводит мониторинг оперативной обстановки в связи с запланированными массовыми акциями:

"Также отдельно подчеркиваю, что будет происходить обмен информацией и координация между главными управлениями в областях и всеми службами. Главная задача - недопущения возможных провокаций во время массовых мероприятий", - сказал он.

РБК-Украина писало, что уу Государственном бюро расследований создано подразделение для расследования дел Майдана.

Ранее сообщалось, что в Виннице на акции протеста возле облэнерго произошло столкновение с полицией