Киченок стала первой украинкой в 1/4 финала парного разряда US Open

Украинская теннисистка Людмила Киченок вместе с латвийской Еленой Остапенко в рамках четвертого круга парного разряда Открытого чемпионата США (US Open) победили Барбору Стрыцову и Се Шувей. Об этом сообщает портал "Большой теннис Украины".

Соперницы провели на корте полтора часа, поединок завершился со счетом 6:4, 6:3.

Отмечается, что третий круг был лучшим результатом среди украинок в парной сетке американского мэйджора. Также до этой стадии доходили Наталья Медведева (1994) и сестры Алёна и Катерина Бондаренко (2008).

Таким образом, Людмила Киченок стала первой украинской теннисисткой, пробившаяся в четвертьфинал US Open. До этого она два года подряд проигрывала в третьем круге.

В четвертьфинале US Open украинка и латвийка будут бороться с американской парой Кэролайн Доулхайд / Вания Кинг.

Напомним, ранее пятая ракетка мира Элина Свитолина вышла в четвертьфинал US Open. Она стала первой представительницей Украины, которой удалось пройти в четвертьфиналы всех турниров "Больших шлемов" (Grand Slam).