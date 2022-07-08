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Киченок в паре с латышкой не смогла выйти в финал Уимблдона

Фото: Елена Остапенко и Людмила Киченок (facebook.com/RussianTennisFederation)
Автор: Антон Федорцив

Украинка Людмила Киченок в дуэте с латышкой Еленой Остапенко завершила турнирный путь на Уимблдоне-2022 на стадии 1/2 финала. Они уступили чешской паре в составе Барбары Крейчиковой и Екатерины Синяковой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Уимблдон-2022, парный разряд, женщины, 1/2 финала

Киченок/Остапенко – Крейчикова/Синякова – 0:2 (2:6, 2:6)

Украинка с напарницей классно начали – взяли гейм на своей подаче и сразу оформили брейк. Правда, эффект от него чешки нивелировали мгновенно, забрав гейм на подаче Киченок и Остапенко.

А четвёртый гейм стал ключевым. Ожесточенные качели на корте во время него оказали решающее значение на дальнейший ход событий. Трижды украинская и латвийская теннисистки имели брейк-пойнт, но так и не сумели его реализовать. Крейчикова с Синяковой окрыленные успехом полетели вперед и легко взяли сет (6:2).

Старт второй партии по сюжету немного напомнил первый сет. Соперницы играли на равных, сражались за каждую подачу и обменялись брейками до середины гейма (2:2). Но дальше Киченок с Остапенко как будто подменили. Они проиграли 4 подряд гейма, сет и матч в общей сложности.

В финальном поединке Крейчикова и Синякова сойдутся с победительницами поединка между Мертенсо/Чжан и Коллинс/Кравчик. Решающий матч состоится 10 июля.

К слову, ранее разобрали топ-5 возвращений на вершину тенниса после беременности.

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