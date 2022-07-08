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Кіченок у парі з латвійкою не змогла вийти у фінал Вімблдона

Фото: Єлена Остапенко та Людмила Кіченок (facebook.com/UkrainianTennisFederation)
Автор: Антон Федорців

Українка Людмила Кіченок у дуеті з латвійкою Єленою Остапенко завершила турнірний шлях на Вімблдоні-2022 на стадії 1/2 фіналу. Вони поступилися чеській парі в складі Барбари Крейчикової та Катеріни Сінякової.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Вімблдон-2022, парний розряд, жінки, 1/2 фіналу

Кіченок/Остапенко – Крейчикова/Сінякова – 0:2 (2:6, 2:6)

Українка з напарницею класно розпочали – взяли гейм на своїй подачі та відразу оформили брейк. Щоправда, ефект від нього чешки нівелювали миттєво, забравши гейм на подачі Кіченок і Остапенко.

А четвертий гейм став ключовим. Запеклі гойдалки на корті під час нього справили вирішальне значення на подальший хід подій. Тричі (!) українська та латвійська тенісистки мали брейк-пойнт, але так і не зуміли його реалізувати. Натомість Крейчикова з Сіняковою окрилені успіхом полетіли вперед і легко взяли сет (6:2).

Старт другої партії за сюжетом трохи нагадав перший сет. Суперниці грали на рівних, боролися за кожну подачу й обмінялися брейками до середини гейму (2:2). Та далі Кіченок з Остапенко наче підмінили. Вони програли 4 поспіль гейми, сет і матч загалом.

У фінальному двобої Крейчикова та Сінякова зійдуться з переможницями поєдинку між Мертенс і Чжан та Коллінс і Кравчик. Вирішальний матч відбудеться 10 липня.

До слова, раніше розібрали топ-5 повернень на вершину тенісу після вагітності.

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