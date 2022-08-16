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Киченок в паре с латышкой победила на старте парного турнира в Цинциннати

Фото: Людмила Киченок вышла в 1/8 финала Western & Southern Open (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинка Людмила Киченок в дуэте с латышкой Еленой Остапенко преодолели первый раунд престижного турнира Женской теннисной ассоциации в американском Огайо. Они обыграли Кирстен Флипкенс и Сару Соррибес-Тормо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

WTA, Цинциннати, парный разряд, 1/16 финала

Флипкенс/Соррибес-Тормо – Киченок/Остапенко – 0:2 (1:6, 5:7)

В первом сете украино-латвийский дуэт затратил на выигрыш всего 30 минут. Киченок и Остапенко позволили соперницам взять только первую подачу, а затем сами удачно подавали и оформили два брейка, завершив партию разромом (6:1).

А вот борьба во втором сете получилась более напряженной. Флипкенс и Соррибес-Тормо повели 2:0 с брейком, но пара соперниц далеко их не отпустила. Киченок и Остапенко мгновенно оформили обратный брейк и немного успокоили ход событий.

После экватора партии ситуация повторилась – бельгийка и испанка взяли подачу украино-латвийского дуэта, но снова нарвались на брейк. В решающий момент Остапенко и Киченок еще раз взяли подачу оппоненток и вышли на матч-пойнт как раз на своей подаче.

В следующем раунде у украинки и латвийки будет более серьезный экзамен. Пара их соперниц определится 17 августа в матче Градецкой с Мирзой против Радукану с Рыбакиной.

К слову, ранее разобрали топ-5 возвращений на вершину тенниса после беременности.

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Теннис