Киченок в паре с латышкой победила на старте парного турнира в Цинциннати

WTA, Цинциннати, парный разряд, 1/16 финала

Флипкенс/Соррибес-Тормо – Киченок/Остапенко – 0:2 (1:6, 5:7)

В первом сете украино-латвийский дуэт затратил на выигрыш всего 30 минут. Киченок и Остапенко позволили соперницам взять только первую подачу, а затем сами удачно подавали и оформили два брейка, завершив партию разромом (6:1).

А вот борьба во втором сете получилась более напряженной. Флипкенс и Соррибес-Тормо повели 2:0 с брейком, но пара соперниц далеко их не отпустила. Киченок и Остапенко мгновенно оформили обратный брейк и немного успокоили ход событий.

После экватора партии ситуация повторилась – бельгийка и испанка взяли подачу украино-латвийского дуэта, но снова нарвались на брейк. В решающий момент Остапенко и Киченок еще раз взяли подачу оппоненток и вышли на матч-пойнт как раз на своей подаче.

В следующем раунде у украинки и латвийки будет более серьезный экзамен. Пара их соперниц определится 17 августа в матче Градецкой с Мирзой против Радукану с Рыбакиной.