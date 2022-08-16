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Кіченок у парі з латвійкою перемогла на старті парного турніру в Цинциннаті

Фото: Людмила Кіченок вийшла в 1/8 фіналу Western & Southern Open (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Українка Людмила Кіченок у дуеті з латвійкою Єленою Остапенко подолали перший раунд престижного турніру Жіночої тенісної асоціації в американському Огайо. Вони обіграли Кірстен Фліпкенс і Сару Соррібес-Тормо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

WTA, Цинциннаті, парний розряд, 1/16 фіналу

Фліпкенс/Соррібес-Тормо – Кіченок/Остапенко – 0:2 (1:6, 5:7)

У першому сеті українсько-латвійський дует затратив на виграш усього 30 хвилин. Кіченок та Остапенко дозволили суперницям узяти лише першу подачу, а потім самі вдало подавали та оформили два брейки, завершивши партію розромом (6:1).

А ось боротьба в другому сеті вийшла напруженішою. Фліпкенс і Соррібес-Тормо повели 2:0 з брейком, але пара суперниць далеко їх не відпустила. Кіченок і Остапенко миттєво оформили зворотний брейк і трохи заспокоїли хід подій.

Після екватору партії ситуація повторилася – бельгійка та іспанка взяли подачу українсько-латвійського дуету, але знову нарвалися на брейк. Натомість у вирішальний момент Остапенко та Кіченок ще раз взяли подачу опоненток і вийшли на матч-пойнт якраз на своїй подачі.

У наступному раунді українка та латвійка матимуть серйозніший іспит. Пара їхніх суперниць визначиться 17 серпня у матчі Градецкої з Мірзою проти Радукану з Рибакіною.

До слова, раніше розібрали топ-5 повернень на вершину тенісу після вагітності.

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