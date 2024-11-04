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Кіченок з Остапенко вдруге поступилися у WTA Finals-2024: шанси на продовження мізерні

Фото: Людмили Кіченок і Єлена Остапенко (x.com/WTAFinalsRiyadh)
Автор: Андрій Костенко

Дует української тенісистки Людмили Кіченок і латвійки Єлени Остапенко зазнав поразки в другому матчі Підсумкового турніру Жіночої тенісної асоціації (WTA).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

WTA Finals-2024, Парний турнір, 2-й тур

Кіченок/Остапенко – Шувей/Мертенс – 0:2 (1:6, 3:6)

Після невдалого старту з поразкою від Катержини Сінякової та Тейлор Таунсенд, Кіченок з Остапенко без шансів поступились Се Шувей з Тайваню та бельгійці Елізе Мертенс. Зустріч тривала 1 годину, 7 хвилин.

Перший сет завершився розгромом – 1:6. Лише шостий гейм у ньому став переможним для українсько-латвійської пари. Другу партію суперниці почали рівно, але за рахунку 3:3 Кіченок з Остапенко програли три гейми поспіль – 3:6.

Зазначимо, що дует Шувей/Мертенс – незручний для українки та її партнерки з Латвії. Це була третя зустріч суперниць у 2024 році і всі вони завершилися не на користь пари з українкою в складі. У січні Шувей та Мертенс були сильнішими в фіналі Australan Open. А в квітні – в чвертьфіналі турніру WTA 1000 у Мадриді.

Зазнавши двох поразок, українська та латвійська тенісистки все ще мають шанс пробитися в плей-офф. Правда він дуже непевний. Для продовження боротьби Кіченок та Остапенко в останньому турі повинні в двох сетах перемогти Ніколь Мелічар і Еллен Перес. А Сінякова з Таунсенд також у двох партіях мають виграти в  Шувей і Мертенс.

Людмила Кіченок у сезоні 2024

Кіченок з Остапенко вдруге у кар'єрі відібралися до WTA Finals. Вони дебютували на підсумкових змаганнях у 2022 році. Тоді тенісистки дійшли до півфіналу, де поступилися представницям Чехії Крейчиковій та Сіняковій – 6:7, 2:6.

У поточному сезоні Кіченок піднялася в парному рейтингу на третю сходинку. Разом з Остапенко вона стала чемпіонкою US Open та фіналістка Відкритого чемпіонату Австралії.

Також вони перемогли ще на двох турнірах WTA – в Істборні (Велика Британія) та Брісбені (Австралія). Загалом у активі Кіченок 11 парних титулів WTA, п'ять з них – в тандемі з Остапенко.

Раніше Рибакіна першою втратила шанси на титул WTA Finals в одиночному турнірі.

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