Киченок с Остапенко во второй раз уступили в WTA Finals-2024: шансы на продолжение мизерные

WTA Finals-2024, Парный турнир, 2-й тур

Киченок/Остапенко – Шувей/Мертенс – 0:2 (1:6, 3:6)

После неудачного старта с поражением от Катержины Синяковой и Тейлор Таунсенд, Киченок с Остапенко без шансов уступили Се Шувэй из Тайваня и бельгийке Элизе Мертенс. Встреча продолжалась 1 час, 7 минут.

Первый сет завершился разгромом – 1:6. Лишь шестой гейм стал победным для украинско-латвийской пары. Вторую партию соперницы начали ровно, но при счете 3:3 Киченок с Остапенко проиграли три гейма подряд – 3:6.

Отметим, что дуэт Шувей/Мертенс – неудобный для украинки и ее партнерки из Латвии. Это была третья встреча соперниц в 2024 году, и все они завершились не в пользу пары с украинкой в составе. В январе Шувэй и Мертенс были сильнее в финале Australan Open. А в апреле – в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Мадриде.

Потерпев два поражения, украинская и латвийская теннисистки все еще имеют шанс пробиться в плей-офф. Правда он очень шаткий. Для продолжения борьбы Киченок и Остапенко в последнем туре должны в двух сетах победить Николь Меличар и Эллен Перес. А Синякова с Таунсенда также у двух партиях должны выиграть у Шувей и Мертенс.

Людмила Киченок в сезоне 2024

Киченок из Остапенко во второй раз в карьере отобрались в WTA Finals. Они дебютировали на итоговых соревнованиях в 2022 году. Тогда теннисистки дошли до полуфинала, где уступили представительницам Чехии Крейчиковой и Синяковой - 6:7, 2:6.

В текущем сезоне Киченок поднялась в парном рейтинге на третье место. Вместе с Остапенко она стала чемпионкой US Open и финалисткой Открытого чемпионата Австралии.

Также они победили еще на двух турнирах WTA – в Истборне (Великобритания) и Брисбене (Австралия). В активе Киченок 11 парных титулов WTA, пять из них – в тандеме с Остапенко.