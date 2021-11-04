Кіберзахист банківської системи України посилиться: НБУ оприлюднив деталі
Фото: НБУ посилить кіберзахист банківської системи
Національний банк розробив документ, що встановлює вимоги до функціонування системи кіберзахисту в банківській системі України. Йдеться про визначення суб’єктів системи кіберзахисту та основні засади їх взаємодії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.
Проект постанови унормовує питання організації і забезпечення кіберзахисту в банківській системі України та визначає:
- основні засади функціонування системи кіберзахисту;
- принципи забезпечення інформаційного обміну між Центром кіберзахисту Національного банку і банками України;
- вимоги щодо заходів із забезпечення кіберзахисту об’єктів критичної інформаційної інфраструктури;
- вимоги щодо проведення незалежного аудиту інформаційної безпеки.
Реалізація норм проекту постанови сприятиме, зокрема:
- нормативно-правовому врегулюванню питань кіберзахисту у банківській системі України відповідно до кращої європейської та світової практики, міжнародних та національних стандартів з питань кіберзахисту та інформаційної безпеки;
- організації обміну інформацією про кіберзагрози, кібератаки та кіберінциденти з банками України;
- забезпеченню розвитку комунікації, координації та партнерства між суб’єктами системи кіберзахисту у банківській системі України.
Нагадаємо, у 2020 році Національний банк України визначив критерії та порядок віднесення об’єктів в банківській системі до об’єктів критичної інфраструктури. Крім того, НБУ визначив порядок віднесення об'єктів до критичної інформаційної інфраструктури.