ru ua
Чт, 04 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Кіберзахист банківської системи України посилиться: НБУ оприлюднив деталі

Новость на русском →
Україна, Четвер 04 листопада 2021 10:47
Кіберзахист банківської системи України посилиться: НБУ оприлюднив деталі Фото: НБУ посилить кіберзахист банківської системи
Автор: Олександр Білоус

Національний банк розробив документ, що встановлює вимоги до функціонування системи кіберзахисту в банківській системі України. Йдеться про визначення суб’єктів системи кіберзахисту та основні засади їх взаємодії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

Проект постанови унормовує питання організації і забезпечення кіберзахисту в банківській системі України та визначає:

  • основні засади функціонування системи кіберзахисту;
  • принципи забезпечення інформаційного обміну між Центром кіберзахисту Національного банку і банками України;
  • вимоги щодо заходів із забезпечення кіберзахисту об’єктів критичної інформаційної інфраструктури;
  • вимоги щодо проведення незалежного аудиту інформаційної безпеки.

Реалізація норм проекту постанови сприятиме, зокрема:

  • нормативно-правовому врегулюванню питань кіберзахисту у банківській системі України відповідно до кращої європейської та світової практики, міжнародних та національних стандартів з питань кіберзахисту та інформаційної безпеки;
  • організації обміну інформацією про кіберзагрози, кібератаки та кіберінциденти з банками України;
  • забезпеченню розвитку комунікації, координації та партнерства між суб’єктами системи кіберзахисту у банківській системі України.

Нагадаємо, у 2020 році Національний банк України визначив критерії та порядок віднесення об’єктів в банківській системі до об’єктів критичної інфраструктури. Крім того, НБУ визначив порядок віднесення об'єктів до критичної інформаційної інфраструктури.

Читайте РБК-Україна в Google News
Національний банк України
NEWS
Пандемія COVID може завершитися в 2022 році і перейти в сезонну хворобу, - Reuters
Пандемія COVID може завершитися в 2022 році і перейти в сезонну хворобу, - Reuters
DAILY
Осіннє загострення. Чи готує Росія наступ на українських кордонах
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Осіннє загострення. Чи готує Росія наступ на українських кордонах