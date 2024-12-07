Кіберсталкінг. Як захиститися від переслідування в соцмережах

Багато людей проводять свій вільний час, спілкуючись у соціальних мережах. Проте, варто бути обережними, один із ваших нових онлайн-друзів може виявитися кіберсталкером.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства юстиції.
Кіберсталкінг - це онлайн-переслідування, здебільшого в соціальних мережах. Зокрема через інтернет кіберсталкер може дізнатися ваше місце знаходження та напасти на вас.
Якщо ви відчуваєте реальну загрозу життю чи здоров’ю - негайно зверніться до найближчого відділку поліції, зателефонуйте за номером 102 або подайте електронне звернення на сайті кіберполіції.
Якщо ви маєте сумніви чи ваші права порушені або потребуєте допомоги у зверненні до поліції - зверніться до юристів системи безоплатної правничої допомоги.
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