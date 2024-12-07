Киберсталкинг. Как защититься от преследования в соцсетях

Многие проводят свое свободное время, общаясь в социальных сетях. Однако, следует быть осторожными, один из ваших новых онлайн-друзей может оказаться киберсталкером.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции.
Киберсталкинг - это онлайн-преследование, в основном в социальных сетях. В частности через интернет киберсталкер может узнать ваше местонахождение и напасть на вас.
Если вы чувствуете реальную угрозу жизни или здоровью - немедленно обратитесь в ближайший отдел полиции, позвоните по номеру 102 или подавайте электронное обращение на сайте киберполиции .
Если вы сомневаетесь, что ваши права нарушены или нуждаетесь в помощи в обращении в полицию - обратитесь к юристам системы бесплатной юридической помощи.
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