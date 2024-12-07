Киберсталкинг. Как защититься от преследования в соцсетях

Киберсталкинг - это онлайн-преследование, в основном в социальных сетях. В частности через интернет киберсталкер может узнать ваше местонахождение и напасть на вас.

Как распознать киберсталкера

Преступник постоянно следит за вашими действиями в соцсетях. Он может писать неприятные комментарии к каждому вашему сообщению, ставить реакции на сторис и писать сообщения.

Киберсталкер постоянно пытается связаться с вами. Даже если вы дали понять ему, что не хотите продолжать общение.

Преследователь угрожает или запугивает вас. Это могут быть как прямые, так и завуалированные угрозы лично вам или вашим близким.

Киберсталкер может распространить вашу персональную информацию: номер телефона, адрес проживания, работы или обучения. А также информацию о родных и друзьях.

Как защитить себя от киберсталкинга

Защитите ваши персональные данные. Ограничьте видимость ваших профилей в социальных сетях. Избегайте раскрытия точного места пребывания в настоящее время. Используйте сложные пароли и двухфакторную аутентификацию для учетных записей. Заблокируйте преследующих вас пользователей. Сообщите о киберсталкинге службу поддержки. Сохраняйте доказательства киберсталкинга, включая скриншоты сообщений, сообщения электронной почты и т.д.

Куда обратиться за помощью

Если вы чувствуете реальную угрозу жизни или здоровью - немедленно обратитесь в ближайший отдел полиции, позвоните по номеру 102 или подавайте электронное обращение на сайте киберполиции .

Если вы сомневаетесь, что ваши права нарушены или нуждаетесь в помощи в обращении в полицию - обратитесь к юристам системы бесплатной юридической помощи.