Киберпросвещением бить мошенника: Нацбанк, OLX и Interkassa поддержали образовательную онлайн-игру

На днях в Украине презентовали первую онлайн-игру по кибербезопасности «Zдолай шахрая». Она раскрывает 56 схем платежного мошенничества и учит украинцев противостоять онлайн-аферистам. Через 10 дней после запуска в «Zдолай шахрая» сыгралы 12,5 тысяч украинцев. Наиболее осведомленные получают призы от эксклюзивных партнеров игры — Национального банка Украины, OLX и Interkassa.

Игру разработала Украинская межбанковская ассоциация членов платежных систем «ЕМА» при поддержке USAID. «В первом полугодии 2020-го онлайн-мошенники обманули украинцев на 100 млн грн. И это только махинации в сети интернет и с использованием методов социальной инженерии», — отметила заместительница директора «ЕМА» Олеся Данильченко во время презентации «Zдолай шахрая».

Причина постоянного роста кибермошенничества — низкая осведомленность украинцев. Заместительница руководителя Проекта USAID «Трансформация финансового сектора» Юлия Витка рассказала, что по результатам исследования 2018 уровень финансовой грамотности украинцев составляет лишь 11,3 баллов из возможных 21. «Украина оказалась на последнем месте среди 30 стран Америки, Европы и Азии. Неожиданно, но самым низким оказался уровень финансовой грамотности у молодежи в возрасте 18-24 года», — подчеркнула она.

Научить украинцев безопасно пользоваться платежными инструментами и сервисами, улучшить антимошеннический иммунитет населения — ключевые цели «Zдолай шахрая».

«По формату это — интерактивный квиз. Игроки попадают в смоделированные ситуации платежного мошенничества, отвечают на вопросы тестов, узнают о последствиях своих решений и получают советы, — объяснила руководитель EMA Academy Ассоциации «ЕМА» Раиса Федоровская. — Каждую ситуацию олицетворяет монстр-мошенник с причудливым именем, например, Холидей Фродович или Сырный Гава. Победи его — и получишь игровые монеты, а если насобираешь определенное их количество, то еще и приз достанется».

Компания Interkassa как один из эксклюзивных партнеров «Zдолай шахрая» специально для победителей игры разработала курс по финансовой грамотности «Знай про гроші». Доступ к нему получит каждый, кто наберет в игре больше 11 200 монет.

«Победители этой игры выигрывают дважды. Во-первых, они больше узнают о схемах мошенничества и научатся противостоять кибер-аферистам. Во-вторых, благодаря курсу, который мы создали совместно с финансовыми планерами iPlan, они научатся управлять своими финансами, в частности, вести домашнюю бухгалтерию, формировать резервный фонд, работать с депозитами и облигациями, — отметил владелец компании Interkassa Игорь Фисун. — Уровень финансовой грамотности украинцев необходимо повышать. И мы как социально ответственный бизнес рады поддерживать и создавать инициативы, которые всесторонне развивают наших граждан».

По словам начальницы Управления по связям с общественностью и финансовой осведомленности Леси Войтицкой, новая образовательная игра от «ЕМА» дополнила масштабную информационную кампанию #ШахрайГудбай от НБУ. Оба проекта имеют общую цель — научить украинцев правилам безопасности безналичных платежей.

«Один из сценариев игры демонстрирует ситуацию, когда к вам звонит якобы представитель службы безопасности НБУ и просит сообщить реквизиты карты, — рассказала Леся Войтицкая. — Мы предупреждаем людей, Нацбанк никогда не звонит клиентам банков. На такие звонки всегда надо отвечать одинаково — #ШахрайГудбай».

Через 10 дней после запуска в «Zдолай шахрая» сыграло более 12 500 зарегистрированных игроков. Большинство из них — молодежь в возрасте 18-34 года. «Интересно, что довольно активно играли и граждане возрастной группы 55+», - добавила Раиса Федоровская.

Самыми популярными антигероями, по ее словам, стали мошенники с именами Продавайло, Холидей Фродович, Леди Гога, Байбай Гудбайкин.