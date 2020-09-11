Кіберпросвітою бити шахрая: Нацбанк, OLX та Interkassa підтримали освітню онлайн-гру

Днями в Україні презентували першу онлайн-гру з кібербезпеки «Zдолай шахрая». Вона розкриває 56 схем платіжного шахрайства і вчить українців протистояти онлайн-аферистам. За 10 днів після запуску у «Zдолай шахрая» зіграло 12,5 тисяч українців. Найбільш обізнані отримують призи від ексклюзивних партнерів гри — Національного банку України, OLX та Interkassa.

Гру розробила Українська міжбанківська асоціація членів платіжних систем «ЄМА» за підтримки USAID. «У першому півріччі 2020-го онлайн-шахраї ошукали українців на 100 млн грн. І це лише махінації в мережі інтернет та з використанням методів соціальної інженерії», — зазначила заступниця директора «ЄМА» Олеся Данильченко під час презентації «Zдолай шахрая».

Причина постійного росту кібершахрайств — низька обізнаність українців. Заступниця керівника Проекту USAID «Трансформація фінансового сектору» Юлія Вітка розповіла, що, за результатами дослідження 2018 року, рівень фінансової грамотності українців становить лише 11,3 балів з можливих 21. «Україна опинилась на останньому місці з-поміж 30 країн Америки, Європи та Азії. Несподівано, але найнижчим виявився рівень фінансової грамотності у молоді віком 18-24 роки», — підкреслила вона.

Навчити українців безпечно користуватись платіжними інструментами та сервісами і покращити антишахрайський імунітет населення — ключові цілі «Zдолай шахрая».

«По формату це інтерактивний квіз. Гравці потрапляють у змодельовані ситуації платіжного шахрайства, відповідають на питання тестів, дізнаються про наслідки своїх рішень та отримують поради, — пояснила керівниця EMA Academy Асоціації «ЄМА» Раїса Федоровська. — Кожну ситуацію уособлює монстр-шахрай із химерним ім’ям, як наприклад, Холідей Фродович або Сирний Ґава. Здолай його — і отримаєш ігрові монети, а якщо назбираєш певну їх кількість, то ще й приз дістанеться».

Компанія Interkassa як один із ексклюзивних партнерів «Zдолай Шахрая» спеціально для переможців гри розробила курс із фінансової грамотності «Знай про гроші». Доступ до нього отримає кожен, хто набере у грі від 11 200 монет.

«Переможці цієї гри виграють двічі. По-перше, вони більше дізнаються про схеми шахрайства і навчаться протистояти кібер-аферистам. По-друге, завдяки курсу, який ми створили спільно з фінансовими планерами iPlan, вони навчаться керувати своїми фінансами, зокрема вести домашню бухгалтерію, формувати резервний фонд, працювати з депозитами та облігаціями, — зазначив власник Interkassa Ігор Фісун. — Рівень фінансової грамотності українців необхідно підвищувати. І ми як соціально відповідальний бізнес раді підтримувати та створювати ініціативи, які всебічно розвивають наших громадян».

За словами начальниці Управління зв’язків з громадськістю та фінансової обізнаності Лесі Войтицької, нова освітня гра від «ЄМА» доповнила масштабну інформаційну кампанії #ШахрайГудбай від НБУ. Обидва проекти мають спільну мету — навчити українців правилам безпеки безготівкових платежів.

«Один із сценаріїв гри демонструє ситуацію, коли до вас телефонує нібито представник служби безпеки НБУ і просить повідомити реквізити картки, — розповіла Леся Войтицька. — Ми застерігаємо людей, що Нацбанк ніколи не телефонує клієнтам банків. На такі дзвінки завжди треба відповідати однаково — #ШахрайГудбай».

За 10 днів після запуску у «Zдолай шахрая» зіграло понад 12,5 тисяч зареєстрованих гравців. Більшість з них це молодь віком 18-34 роки. «Цікаво, що доволі активно грали і громадяни вікової групи 55+», — додала Раїса Федоровська.

Найпопулярнішими антигероями, за її словами, стали шахраї з іменами Продавайло, Холідей Фродович, Леді Ґоґа, Байбай Гудбайкін.