Киберполиция задержала группу мошенников, которые наживались на беженцах во время псевдоперевозок

В Украине киберполиция задержала злоумышленников, которые предлагали гражданам услуги транспортных перевозок. Как оказалось, после предоплаты мошенники исчезали.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на киберполицию.
В частности, двое 21-летних жителей Кривого Рога решили "заработать", предлагая в интернете перевозки гражданам, которые пытались спастись от войны.
Оказалось, что фигуранты размещали объявления об организации поездок за границу в тематических сообществах в мессенджерах.
Также за фейковые услуги просили предоплату в размере 500 - 1000 гривен. Кроме того, получив деньги, мошенники блокировали клиентов и не выполняли обязательств. Отмечается, что деньги они получали на банковские карты знакомой.
Кроме того, киберполиция изъяла у мошенников мобильные телефоны и банковские карты. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.
Ранее мы сообщали, что кіберполіція викрила мошенников, которые "сдавали" несуществующее жилье беженцам.
Напомним, война РФ против Украины продолжается 26-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.
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