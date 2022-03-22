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Киберполиция задержала группу мошенников, которые наживались на беженцах во время псевдоперевозок

Мошенники наживаются на беженцах (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

В Украине киберполиция задержала злоумышленников, которые предлагали гражданам услуги транспортных перевозок. Как оказалось, после предоплаты мошенники исчезали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на киберполицию.

В частности, двое 21-летних жителей Кривого Рога решили "заработать", предлагая в интернете перевозки гражданам, которые пытались спастись от войны.

Оказалось, что фигуранты размещали объявления об организации поездок за границу в тематических сообществах в мессенджерах.

Также за фейковые услуги просили предоплату в размере 500 - 1000 гривен. Кроме того, получив деньги, мошенники блокировали клиентов и не выполняли обязательств. Отмечается, что деньги они получали на банковские карты знакомой.

Кроме того, киберполиция изъяла у мошенников мобильные телефоны и банковские карты. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Ранее мы сообщали, что кіберполіція викрила мошенников, которые "сдавали" несуществующее жилье беженцам.

Напомним, война РФ против Украины продолжается 26-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Киберполиция