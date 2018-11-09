Киберполиция заблокировала украинский пиратский сайт

Фото: киберполиция заблокировала пиратский сайт (npu.gov.ua)

Администратор сайта может быть причастен к деятельности еще 10 таких ресурсов

Работники столичного управления Департамента киберполиции заблокировали деятельность пиратского сайта onemov.net. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Веб-ресурс действовал в течение последнего года. Сейчас его работа заблокирована. Правоохранители проверяют администратора сайта на причастность к деятельности еще 10 подобных ресурсов.

Пиратскую продукцию распространял 24-летний житель Запорожья. Он размещал на сайте аудиовизуальные произведения, права на которые принадлежат компании Universal City Studios LLLP (Universal), представителем которой в Украине является Укранская антипиратская ассоциация.

Большинство фильмов на ресурсе отображались на английском языке, поэтому аудиторией сайта были не только украинцы. Позже на сайте появлялись уже переведенные на украинский и русский языки медиафайлы.

Фото: киберполиция заблокировала пиратский сайт (npu.gov.ua)

В Запорожье в квартире злоумышленника правоохранители провели обыск. У молодого человека изъяли системный блок персонального компьютера, содержащий электронную панель администрирования сайтом, маршрутизатор и банковские карты, на которые зачислялись средства от размещения рекламы.

В настоящее время начато уголовно производство по ч. 3 ст. 176 (Нарушение авторского права и смежных прав) УК Украины. Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Напомним, в июне киберполиция прекратила деятельность одного из крупнейших онлайн кинотеатров onlainfilm.