Кіберполіція заблокувала український піратський сайт

Фото: кіберполіція заблокувала піратський сайт (npu.gov.ua)

Адміністратор сайту може бути причетним до діяльності ще 10 таких ресурсів

Працівники столичного управління Департаменту кіберполіції заблокували діяльність піратського сайту onemov.net. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Нацполіції.

Веб-ресурс діяв протягом останнього року. Наразі його роботу заблоковано. Правоохоронці перевіряють адміністратора сайта на причетність до діяльності ще 10 подібних ресурсів.

Піратську продукцію розповсюджував 24-річний мешканець Запоріжжя. Він розміщав на сайті аудіовізуальні твори, права на які належать компанії Universal City Studios LLLP (Universal), представником якої в Україні є Українська антипіратська асоціація.

Більшість фільмів на ресурсі відображались англійською мовою, тому аудиторією сайту були не лише українці. Пізніше на сайті з'являлись вже перекладені на українську та російську мови медіафайли.

Фото: кіберполіція заблокувала піратський сайт (npu.gov.ua)

У Запоріжжя у квартирі зловмисника правоохороні провели обшук. У молодика вилучили системний блок персонального комп’ютера, що містить електронну панель адміністрування сайтом, маршрутизатор та банківські картки, на які зараховувались кошти від розміщення реклами.

Наразі розпочато кримінально провадження за ч. 3 ст. 176 (Порушення авторського права і суміжних прав) КК України. Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк до шести років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Нагадаємо, у червні кіберполіція припинила діяльність одного із найбільших онлайн кінотеатрів onlainfilm.