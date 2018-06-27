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Кіберполіція закрила один з найбільших онлайн-кінотеатрів в Україні

НовиниНадзвичайні події    27.06.2018 - 15:54
Фото: обшуки у Хмельницькому (facebook.com/mvs.gov.ua)
Фото: обшуки у Хмельницькому (facebook.com/mvs.gov.ua)

У місті Хмельницький поліцейські провели одночасно п’ять санкціонованих обшуків

В Україні кіберполіція  припинила діяльність одного із найбільших онлайн кінотеатрів. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Міністерства внутрішніх справ (МВС) України у Facebook.

"Онлайн-майданчик onlainfilm, який розповсюджував інформацію із порушенням авторських прав, працював протягом останніх дев’яти років. Наразі його роботу припинено. Поліцейські встановили учасників злочинної групи, які організували діяльність цього ресурсу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у місті Хмельницький поліцейські провели одночасно п’ять санкціонованих обшуків. За їх результатами вилучено комп’ютерну техніку та гроші.

"Сума шкоди, завданої правовласникам буде встановлена після проведення усіх необхідних слідчих дій", - додали в МВС.

 

Кіберполіція припинила діяльність одного із найбільших онлайн кінотеатрів Онлайн-майданчик «onlainfilm», який...

Опубліковано МВС України Середа, 27 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше президент Петро Порошенко підписав закон "Про забезпечення охорони та захисту прав інтелектуальної власності УЄФА під час проведення в Україні фінальних матчів Ліги Чемпіонів УЄФА та Ліги Чемпіонів УЄФА серед жінок сезону 2017/2018", ухвалений Верховною радою 22 травня 2018 року. 

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Теги публікації: интеллектуальная собственность, Киберполиция  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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