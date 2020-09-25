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Киберполиция выходит на новый уровень и объявляет большой набор, - Аваков

Киев, Пятница 25 сентября 2020 12:24
Киберполиция выходит на новый уровень и объявляет большой набор, - Аваков
Фото: Арсен Аваков (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Украинская киберполиция переходит на новый уровень работы и объявляет большой набор специалистов. Они будут задействованы не только в борьбе с преступностью.

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, передает сайт МВД.

По его словам, подразделения кибербезопасности должны быть созданы в каждом государственном органе и учреждении.

"Кроме того, киберполиция переходит на новый уровень - ее деятельность, кроме непосредственной борьбы с киберпреступностью, будет направлена на: выявление и прогнозирование возможных киберугроз, в том числе с использованием искусственного интеллекта; предоставление партнерам информационно-консультативной поддержки; выработку механизма противодействия существующим и потенциальным угрозам, в том числе глобальным", - отметил Аваков.

Он также добавил, что в связи с этим в ряды киберполиции объявляется набор специалистов.

Напомним, ранее Аваков заявил, что киберпространство стало пятой сферой ведения боевых действий.

Сегодня секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что украинских пользователей "ВКонтакте" возьмут на учет полиции.

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