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Кіберполіція виходить на новий рівень і оголошує великий набір, - Аваков

Київ, П'ятниця 25 вересня 2020 12:24
Кіберполіція виходить на новий рівень і оголошує великий набір, - Аваков
Фото: Арсен Аваков (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Українська кіберполіція переходить на новий рівень роботи і оголошує великий набір фахівців. Вони будуть задіяні не тільки в боротьбі зі злочинністю.

Про це заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, передає сайт МВД.

За його словами, підрозділи кібербезпеки повинні бути створені в кожному державному органі та установі.

"Крім того, кіберполіція переходить на новий рівень - її діяльність, крім безпосередньої боротьби з кіберзлочинністю, буде спрямована на: виявлення й прогнозування можливих кіберзагроз, у тому числі з використанням штучного інтелекту; надання партнерам інформаційно-консультативної підтримки; вироблення механізму протидії існуючим та потенційним загрозам, у тому числі глобальним", - зазначив Аваков

Він також додав, що у зв'язку з цим до рядів кіберполіції оголошується набір фахівців.

Нагадаємо, раніше Аваков заявив, що кіберпростір став п'ятою сферою ведення бойових дій.

Сьогодні секретар РНБО України Олексій Данілов заявив, що українських користувачів "ВКонтакте" візьмуть на облік поліції.

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