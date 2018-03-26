Социальные страницы
Курсы валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Киберполиция разоблачила украинского хакера во взломе компьютеров мировых банков и отелей

НовостиПроисшествия    26.03.2018 - 16:11
Фото: изъятая компьютерная техника (пресс-служба Национальной полиции)
Фото: изъятая компьютерная техника (пресс-служба Национальной полиции)

Другие члены хакерской группировки находятся на территории РФ

Киберполиция разоблачила украинского хакера во взломе компьютеров мировых банков и отелей. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Мужчина входил в международную хакерскую группировку Cobalt, члены которой причастны к массовым атакам на различные мировые банки. Сейчас оперативники из киберполиции установили всех участников этой группировки. Все они находятся на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.

30-летний житель Киева причастен к разработке вирусов, кибершпионажу и продаже персональных данных граждан со всего мира.

 

Фото: изъятая компьютерная техника (пресс-служба Национальной полиции)

"Хакер также сбывал разнообразное вредоносное программное обеспечение, а его вирусы использовались для получения удаленного доступа к компьютерам жертв и дальнейшего полного контроля над ними", - отмечают в департаменте Киберполиции.

Отмечается, что в его обязанности входили разработка и поддержка надлежащей работы эксплойтов, использовавших уязвимости в наиболее распространенных среди пользователей программных продуктах.

Установлено, что во время одной из сделок ему удалось продать около 140 тысяч реквизитов банковских карт. Тогда, по предварительным подсчетам, сумма "гонорара" составила почти 1,5 миллиона долларов.

Напомним, 23 марта в Киеве СБУ блокировала деятельность хакеров, которые работали на ФСБ.

В киберполиции заявили о росте обращений из-за вымогательства денег хакерами В кибератаках на Черногорию подозревают российских хакеров, - расследование
Теги публикации: хакеры, киберпреступность, Киберполиция  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
"Далее будет самосуд": юрист рассказала, почему власти покрывают школьника-"нелюдя"
Футболисты называют его вторым папой: умер известный украинский тренер
Эксперты рассказали, в каких городах Украины живется лучше всего
"Пусть и моя доля там будет": 92-летняя пенсионерка стала Почетным волонтером Украины
On Top