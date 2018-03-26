Другие члены хакерской группировки находятся на территории РФ

Киберполиция разоблачила украинского хакера во взломе компьютеров мировых банков и отелей. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Мужчина входил в международную хакерскую группировку Cobalt, члены которой причастны к массовым атакам на различные мировые банки. Сейчас оперативники из киберполиции установили всех участников этой группировки. Все они находятся на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.

30-летний житель Киева причастен к разработке вирусов, кибершпионажу и продаже персональных данных граждан со всего мира.

Фото: изъятая компьютерная техника (пресс-служба Национальной полиции)

"Хакер также сбывал разнообразное вредоносное программное обеспечение, а его вирусы использовались для получения удаленного доступа к компьютерам жертв и дальнейшего полного контроля над ними", - отмечают в департаменте Киберполиции.

Отмечается, что в его обязанности входили разработка и поддержка надлежащей работы эксплойтов, использовавших уязвимости в наиболее распространенных среди пользователей программных продуктах.

Установлено, что во время одной из сделок ему удалось продать около 140 тысяч реквизитов банковских карт. Тогда, по предварительным подсчетам, сумма "гонорара" составила почти 1,5 миллиона долларов.

Напомним, 23 марта в Киеве СБУ блокировала деятельность хакеров, которые работали на ФСБ.