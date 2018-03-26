Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Кіберполіція викрила українського хакера у взломі комп’ютерів світових банків та готелів

НовиниНадзвичайні події    26.03.2018 - 16:11
Фото: вилучена комп’ютерна техніка (прес-служба Національної поліції)
Фото: вилучена комп’ютерна техніка (прес-служба Національної поліції)

Інші члени хакерського угрупування перебувають на території РФ

Кіберполіція викрила українського хакера у взломі комп’ютерів світових банків та готелів. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції України.

"Чоловік входив до міжнародного хакерського угрупування Cobalt, члени якого причетні до масових атак на різноманітні світові банки. Наразі оперативники з кіберполіції встановили всіх учасників цього угрупування. Всі вони перебувають на території Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.

30-річний житель Києва причетний до розробки вірусів, кібершпигунства та продажу персональних даних громадян з усього світу. 

 

Фото: вилучена комп’ютерна техніка (прес-служба Національної поліції)

"Хакер також збував різноманітне шкідливе програмне забезпечення, а його віруси використовувалися для отримання віддаленого доступу до комп’ютерів жертв та подальшого повного контролю над ними", - зазначають у департаменті Кіберполіції.

Зазначається, що до його обов’язків входили розробка та підтримка належної роботи експлойтів, які використовували вразливості у найбільш розповсюджених серед користувачів програмних продуктах.

Встановлено, що під час однієї з оборудок йому вдалося продати близько 140 тисяч реквізитів банківських карток. Тоді, за попередніми підрахунками, сума "гонорару" становила майже 1,5 мільйона доларів.

Нагадаємо, 23 березня у Києві СБУ блокувала діяльність хакерів, що працювали на ФСБ.

У кіберполіції заявили про зростання звернень через вимагання грошей хакерами В кібератаках на Чорногорію підозрюють російських хакерів, - розслідування
Теги публікації: хакери, киберпреступность, Киберполиция  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
"Далі буде самосуд": юрист розповіла, чому влада покриває школяра- "нелюда"
Футболісти називають його другим татом: помер відомий український тренер
Експерти розповіли, в яких містах України живеться найкраще
"Нехай і моя частка там буде": 92-річна пенсіонерка стала Почесним волонтером України
On Top