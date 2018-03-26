Інші члени хакерського угрупування перебувають на території РФ

Кіберполіція викрила українського хакера у взломі комп’ютерів світових банків та готелів. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції України.

"Чоловік входив до міжнародного хакерського угрупування Cobalt, члени якого причетні до масових атак на різноманітні світові банки. Наразі оперативники з кіберполіції встановили всіх учасників цього угрупування. Всі вони перебувають на території Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.

30-річний житель Києва причетний до розробки вірусів, кібершпигунства та продажу персональних даних громадян з усього світу.

Фото: вилучена комп’ютерна техніка (прес-служба Національної поліції)

"Хакер також збував різноманітне шкідливе програмне забезпечення, а його віруси використовувалися для отримання віддаленого доступу до комп’ютерів жертв та подальшого повного контролю над ними", - зазначають у департаменті Кіберполіції.

Зазначається, що до його обов’язків входили розробка та підтримка належної роботи експлойтів, які використовували вразливості у найбільш розповсюджених серед користувачів програмних продуктах.

Встановлено, що під час однієї з оборудок йому вдалося продати близько 140 тисяч реквізитів банківських карток. Тоді, за попередніми підрахунками, сума "гонорару" становила майже 1,5 мільйона доларів.

Нагадаємо, 23 березня у Києві СБУ блокувала діяльність хакерів, що працювали на ФСБ.