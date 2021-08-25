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Киберполиция разоблачила пиратский онлайн-кинотеатр с многомиллионной аудиторией

Автор: Тиберий Юрик

Сотрудники киберполиции заблокировали работу незаконного онлайн-кинотеатра, который создал и администрировал 36-летний житель Львова. По предварительным данным, прибыль фигуранта составляла более 15 млн гривен.

Об этом пишет РБК-Украина из ссылки на пресс-службу Национальной полиции.

"Мужчина предоставлял доступ к просмотру кинопроизведений несмотря на отсутствие разрешений правообладателей, представителями которых является Украинская антипиратская ассоциация", - говорится в сообщении.

Подписка на премиум аккаунт онлайн-кинотеатра составляла 80 гривен. Также злоумышленник ежемесячно получал около 100 тысяч гривен от рекламы, которая размещалась в приложении.

"Приложение является одним из крупнейших пиратских онлайн-кинотеатров русскоязычного сегмента сети Интернет. По предварительным данным, прибыль злоумышленника составлял более 15 миллионов гривен", - рассказали в полиции.

Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 176 (Нарушение авторского права и смежных прав) Уголовного кодекса Украины.

Фото: правоохранители заблокировали работу пиратского онлайн-кинотеатра (npu.gov.ua)

Напомним, что киберполицейские прекратили схему присвоения 18 миллионов гривен граждан с помощью фишинга.

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Киберполиция