Киберполиция разоблачила одессита, который обокрал банк на более 1 млн гривен

В Одессе объявили о подозрении мужчине, который с помощью схемы вывел из банка более чем один миллион гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерство внутренних дел.

Правоохранители установили, что мужчина зарегистрировал юридическое лицо, открыл счет и получил банковскую карту.

"Эта фирма якобы реализовывала товары по всему миру. Далее на счет фирмы поступили средства от предприятия-нерезидента за якобы оплату товаров. После чего фигурант через сеть Интернет оформил "возврат товара", - говорится в сообщении.

Пока банк проводил возврат транзакции фигурант с нескольких банкоматов снял более миллиона гривен, которые принадлежали банку.

Мужчине объявили о подозрении по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса, ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.

Напомним, 3 января кіберполіція разоблачила мошенническую схему финансовых аукционов с ежемесячным оборотом 100 тысяч долларов. Злоумышленники разместили несколько своих call-центров в Киеве. Под видом проведения торгов на мировых финансовых рынках они привлекали граждан вкладывать деньги, обещая при этом высокую прибыль или гарантированное возвращение вкладов. Зато создавали имитацию торгов, присваивая деньги себе.

Кроме того, кіберполіція установила всех участников преступной группировки, которая целенаправленно осуществляло атаки на частные организации и конкретных лиц для незаконного получения доступа к их удаленных серверов, а потом продавало эти доступы.