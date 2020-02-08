ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Киберполиция разоблачила одессита, который обокрал банк на более 1 млн гривен

Новости » Общество     08.02.2020 - 10:12
Киберполиция разоблачила одессита, который обокрал банк на более 1 млн гривен
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет

В Одессе объявили о подозрении мужчине, который с помощью схемы вывел из банка более чем один миллион гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерство внутренних дел.

Правоохранители установили, что мужчина зарегистрировал юридическое лицо, открыл счет и получил банковскую карту.

"Эта фирма якобы реализовывала товары по всему миру. Далее на счет фирмы поступили средства от предприятия-нерезидента за якобы оплату товаров. После чего фигурант через сеть Интернет оформил "возврат товара", - говорится в сообщении.

Пока банк проводил возврат транзакции фигурант с нескольких банкоматов снял более миллиона гривен, которые принадлежали банку.

Мужчине объявили о подозрении по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса, ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.

Напомним, 3 января кіберполіція разоблачила мошенническую схему финансовых аукционов с ежемесячным оборотом 100 тысяч долларов. Злоумышленники разместили несколько своих call-центров в Киеве. Под видом проведения торгов на мировых финансовых рынках они привлекали граждан вкладывать деньги, обещая при этом высокую прибыль или гарантированное возвращение вкладов. Зато создавали имитацию торгов, присваивая деньги себе.

Кроме того, кіберполіція установила всех участников преступной группировки, которая целенаправленно осуществляло атаки на частные организации и конкретных лиц для незаконного получения доступа к их удаленных серверов, а потом продавало эти доступы.

Киберполиция разоблачила масштабную мошенническую схему финансовых аукционов В Харькове разоблачили группу хакеров, которые взломали 20 тысяч серверов по всему миру
Новости Украины Киберполиция
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь